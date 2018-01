Lotteria Italia, all’Emilia Romagna 15 premi di terza categoria

» Cronaca - Curiosita' - Regione

Il tagliando che ha assegnato il secondo premio della Lotteria Italia 2017 da 2,5 milioni di euro (P 245714) è stato venduto – riferisce Agipronews, a Milano in via Domodossola 15, mentre il biglietto corrispondente al terzo premio da 1,5 milioni (D 034660) è stato venduto a Rosta (TO) in via Rivoli 4. Sempre in provincia di Torino, a Pinerolo, finisce il quarto premio da un milione (P 462926), venduto in via Trento 23, e il quinto premio da 500mila euro (D 243750) è stato venduto nella stazione di Roma Termini.

PREMI DI TERZA CATEGORIA: L’EMILIA ROMAGNA NE CENTRA 15

La Lombardia si riscatta con i premi di terza categoria della Lotteria Italia: in regione, riferisce Agipronews, sono stati centrati ben 29 biglietti vincenti da 20mila euro ciascuno, a cui si aggiungono il tagliando da 2,5 milioni venduto a Milano e altri 9 premi da 50mila euro. Secondo – considerando solo i premi di terza fascia – il Lazio con 25 tagliandi da 20mila euro, a cui si aggiungono il primo premio da 5 milioni e il quinto da 500mila euro e altri 16 premi da 50mila euro ciascuno. Sul podio sale anche l’Emilia Romagna con 15 premi di terza categoria che si aggiungono ai 7 di seconda fascia. In Campania i tagliandi da 20mila euro sono 12 (5 quelli da 50mila), in Piemonte – dove sono finiti due premi di prima categoria da 1,5 e 1 milione – mancano i biglietti vincenti di seconda categoria, ma sono 11 quelli di terza.

(Fonte: Agipro)