‘Morte e resurrezione di un amore’ di Luca Franzetti, martedì al Teatro Asioli di Correggio

Martedì 9 gennaio (ore 17) al Teatro Asioli di Correggio, inizia la rassegna di concerti e teatro musicale con lo spettacolo-concerto Morte e resurrezione di un amore di Luca Franzetti (violoncello e narrazione), che eseguirà e racconterà le Suites per violoncello n. 2 in re minore e n. 3 in do maggiore di Johann Sebastian Bach (BWV 1008-1720 e BWV 1009-1720).

Franzetti, allo stesso tempo narratore e interprete, aprirà una finestra sulla vita di Johann Sebastian Bach, indagando il passaggio stilistico dalla seconda alla terza suite per violoncello in rapporto al periodo che va dalla morte improvvisa (luglio 1720) della prima moglie Maria Barbara all’incontro con Anna Magdalena, che sposerà alla fine del 1721. Le due composizioni sembrano infatti riflettere una mutata intenzione espressiva: dall’austerità all’eleganza, dall’essenzialità all’elaborazione. Nel percorso umano dell’autore, a un bivio emotivo tra lutto e inizio di profondi legami sentimentali, c’è forse spazio per riversare nella musica un’interiorità sorvegliata, ed è quanto Luca Franzetti si propone di ‘catturare’, forte del rapporto intimo e fecondo che l’interprete ha instaurato con le pagine bachiane, anche grazie alla recente registrazione dell’integrale delle Suites.

Luca Franzetti (1969) è stato primo violoncello nell’Orchestra Verdi di Milano diretta da Riccardo Chailly e in diverse altre orchestre nazionali ed europee. Ha suonato nell’Orchestra Mozart e nell’Orchestra di Lucerna con Claudio Abbado, che lo ha poi invitato a insegnare nel “Sistema” venezuelano di Abreu. Suona regolarmente nelle più importanti sale da concerto di tutto il mondo, in recital solistici o invitato da orchestre, mai abbandonando l’impegno umanitario e la fiducia nella possibilità di “utilizzare” la musica come mezzo di emancipazione sociale.

