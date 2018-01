Paolo Belli il 10 gennaio a Casalgrande con la commedia musicale “Pur di fare Musica”

» Casalgrande - Teatro

Paolo Belli torna in teatro con “Pur di fare Musica”, la commedia musicale scritta con Alberto Di Risio: il prossimo 10 gennaio tappa al Teatro De Andrè di Casalgrande in una delle 10 repliche in scena fino a febbraio 2018, quando lo show man tornerà ai suoi impegni televisivi con la tredicesima edizione di “Ballando con le Stelle”. Due le tappe previste in Emilia Romagna, la seconda sarà infatti il 13 gennaio a San Giovanni in Persiceto, al Cine Teatro Fanin.

“Pur di Fare Musica” torna in scena dopo il fortunato esordio in occasione della stagione teatrale 2016/2017 durante la quale ha riscosso un successo dopo l’altro e diversi sold – out, incontrando il favore di pubblica e critica.

La commedia prende il via con Paolo Belli che, assieme ad alcuni suoi musicisti, sta preparando il nuovo tour. Qualcuno è in ritardo e Peppe, percussionista e amico di lunga data, lo invita a valutarne altri in alternativa. Ma ai provini si presentano solo personaggi molto “originali”: un chitarrista sordo detto “il Gelido”, 4 gemelli che per dissapori familiari non suonano mai assieme e un musicista spagnolo che non sa lo spagnolo. Tutti elementi che lo portano, suo malgrado, a doversi adeguare al loro linguaggio ed alle loro stranezze. La rivisitazione dei pezzi classici del repertorio di Paolo Belli e dei suoi maestri è obbligatoria e il risultato è una grande reinvenzione delle canzoni, mescolate sul palco ad una forte vena umoristica.

Per info e prenotazioni: 0522/1880040 – cell. 3342555352 – www.teatrodeandre.it.