Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 9 gennaio

Cielo molto nuvoloso con foschie diffuse e nebbie in graduale diradamento in giornata. Piogge deboli e sporadiche al mattino sull’Emilia occidentale in intensificazione nelle ore pomeridiane e serali quando potranno estendersi fino al bolognese con fenomeni localmente piu’ intensi, anche a carattere di rovescio che interesseranno il settore appenninico piu’ occidentale. Temperature: in ulteriore aumento con minime comprese tra 8 e 10 gradi e massime tra 11 e 14 gradi. Venti: prevalentemente sud-orientali. Deboli nell’entroterra; deboli-moderati sui rilievi sulla costa e sul mare dove in serata avremo ulteriori rinforzi. Ulteriori rinforzi da meridione sul settore appenninico dalla serata. Mare: mosso sotto costa e molto mosso al largo in giornata. In serata ulteriore aumento del moto ondoso con mare fino ad agitato al largo.

(Arpae)