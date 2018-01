CIA: assemblea elettiva nella zona di Correggio

» Reggio Emilia

Prosegue il percorso congressuale di CIA – Agricoltori Italiani di Reggio Emilia, con l’Assemblea elettiva che si tiene martedì 9 gennaio dalle 9 del mattino presso la Sala Polivalente Polisportiva Bocciofila Canolese (in via Canolo 37 – Canolo di Correggio) per la zona della Bassa reggiana est.

Il programma dell’Assemblea prevede i saluti istituzionali di Ilenia Malavasi, Sindaco Comune di Correggio, quindi: Presentazione documento programmatico, Proposta Elezione Direttivo zonale, Proposta Elezione Delegati alla 7° Assemblea Elettiva Provinciale. Relatore: Antenore Cervi, Presidente Prov.le CIA Reggio Emilia. Interventi di: Luca Casoli, Tecnico Consorzio Fitosanitario Reggio Emilia ed Ennio Prandi, Consorzio Lambrusco Reggiano.