Il programma gennaio-marzo dell’Università Popolare Sassolese

Riprendono i corsi dell’Università Popolare Sassolese che, con il programma gennaio-marzo 2018 proporrà interessanti cicli di lezioni su lingue straniere, computer, psicologia, ma anche scienze forensi, matematica, storia e tanto altro.

L’Università Popolare Sassolese nasce per favorire la diffusione culturale e la formazione permanente di giovani e adulti. Si rivolge ad un ampio pubblico, con proposte tematiche differenti che concorrano a potenziare il dialogo e l’incontro interpersonale ed intergenerazionale. Prezioso sarà quindi l’apporto che daranno i giovani docenti, in termini di entusiasmo e passione per le materie presentate.

Gli argomenti proposti intendono stimolare ed incontrare interesse e curiosità tra i cittadini, che, con idee e suggerimenti, potranno dare un valore aggiunto al progetto.

Saranno inoltre organizzate Lezioni Magistrali e Tavole Rotonde con autorevoli personalità del mondo accademico e culturale su temi di grande attualità.

Tutte le lezioni si terranno presso le sale dell’IIS Elsa Morante, in via Selmi 19.

Per informazioni sui corsi o per iscriversi è possibile contattare Laura Bizzarri al numero 331/1365812 oppure all’indirizzo email unipopsassolese@ausermodena.it