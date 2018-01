In A13 chiusa l’uscita delle stazioni di Altedo e Ferrara Sud

» Bologna - Regione - Viabilità

aAutostrade per l’Italia comunica che sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno effettuate le seguenti chiusure notturne:

– per una notte, dalle ore 22:00 di mercoledì 10 alle ore 06:00 di giovedì 11 gennaio, sarà chiusa l’uscita della stazione di Altedo per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita della stazione autostradale di Bologna Interporto;

– per una notte, dalle ore 22:00 di giovedì 11 alle ore 06:00 di venerdì 12 dicembre, sarà chiusa l’uscita della stazione di Ferrara sud per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita della stazione autostradale di Altedo.