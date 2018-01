Positivo il bilancio di chiusura delle iniziative sassolesi per Natale e Capodanno 2017

» In evidenza - Sassuolo

Con gli appuntamenti della Befana, di sabato scorso, e l’ultima giornata ieri di apertura per la pista sul ghiaccio, si sono chiuse le tantissime iniziative organizzate a Sassuolo in occasione del Natale e Capodanno 2017.

Un bilancio più che positivo per l’Amministrazione comunale che, assieme a Pro Loco Sassuolo, Comitato Commercianti del Centro Storico, Sgp e grazie alla collaborazione fattiva e fondamentale di tutte le associazioni presenti sul territorio, ha contribuito ad organizzare tante e nuove iniziative ad iniziare dalla pista del ghiaccio che, dopo tanti anni, è tornata ad allietare e divertire le serate dei sassolesi diventando, per tutto il mese di iniziative natalizie, un vero e proprio punto di riferimento in città.

Iniziative natalizie che, oltre alla pista ed alla discesa, hanno rappresentato un mix tra tradizione ed innovazione: ad iniziare dal villaggio di Natale, quest’anno in tema polare, ma anche i presepi provenienti da tutto il mondo dislocati lungo le “canalette” per mostrare a tutti i diversi modi di interpretare la “Natività” in ogni angolo del globo.

I mercatini natalizi in via Cavallotti, via Clelia, piazzale Teggia e Piazza Martiri uniti dall’immancabile, come ormai tradizione, presenza del “Trenino di Natale” che, con le sue corse speciali, nel fine settimana ha unito ogni angolo del centro storico per tutte le famiglie.

Particolare, e particolarmente partecipata, quest’anno la festa del Capodanno in piazza: grazie alla presenza dei Borghi Bros e ad uno straordinario spettacolo pirotecnico dal “campanone” che hanno salutato l’ingresso nell’anno nuovo.

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito all’organizzazione ed alla realizzazione dei tanti appuntamenti, iniziando dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell’Ordine che hanno vigilato sui singoli spettacoli e sull’intero periodo natalizio in centro a Sassuolo.