Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 9 gennaio

» Meteo

Nuvoloso sul settore appenninico con parziali schiarite sulla pianura nel corso della giornata. Ancora presenza di foschie mattutine in diradamento. Piogge deboli localmente anche a carattere di rovescio interesseranno in mattinata il settore appenninico. Deboli piogge o piovaschi saranno possibili anche in pianura con maggiore probabilità sul settore orientale. Dalle ore pomeridiane tendenza ad esaurimento delle precipitazioni che potranno rimanere in forma residua solo sui rilievi occidentali. Quota neve attorno a 1500 al mattino sull’appennino occidentale in innalzamento pomeridiano. Generalmente attorno a 2000 metri sul rimanente appennino in mattinata in flessione nel seguito della giornata. Temperature: minime attorno ad 8 gradi. Massime stazionarie e ancora miti con valori generalmente compresi tra 12 e 14 gradi. Venti: deboli sud orientali in mattinata sulla pianura, sulla costa e moderati sul mare. Al mattino ancora moderati meridionali sui rilievi , con ulteriori locali rinforzi fino a forti. Dalle ore pomeridiane tendenza a generale attenuazione della ventilazione. Mare: mosso sotto costa e molto mosso al largo in giornata con tendenza a graduale attenuazione del moto ondoso.

(Arpae)