Insospettiti da un cancello aperto, nel pomeriggio di ieri un equipaggio in servizio di controllo del territorio, ha sorpreso presso lo stabile ex Terim, di via Giardini n. 1420, un nomade S.A., minorenne, mentre stava asportando dei cavi di rame. Il giovane è stato deferito alla Procura della Repubblica dei Minori di Bologna ed al termine delle attività affidato all’esercente la potestà genitoriale.