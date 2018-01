Sala del Tricolore, Sindaco e assessore Curioni incontrano i ragazzi delle scuole Bartali, Leopardi e Fontanesi

» Reggio Emilia - Scuola

Il sindaco di Reggio Luca Vecchi e l’assessore comunale all’Educazione Raffaella Curioni hanno ricevuto oggi in Sala del Tricolore alcune classi delle scuole reggiane.

Tra queste le classi quinta della scuola primaria Bartali che hanno intervistato sindaco e assessore nell’ambito di un video di presentazione della propria scuola che stanno realizzando per bambini e genitori delle future prime. Gli argomenti oggetto di approfondimento sono stati il lavoro di sindaco, tra impegno, difficoltà, problemi della città e scelte amministrative. Pregi e difetti di Reggio, come il traffico, la qualità delle scuole, delle biblioteche e degli impianti sportivi. Il sindaco ha illustrato ai ragazzi la storia della Sala, la nascita del Primo Tricolore e ha ricordato le motivazioni della recente intitolazione della loro scuola Gino Bartali, uomo di sport, ma anche “campione” di umanità, protagonista del salvataggio di numerosi ebrei durante la guerra. L’assessore Raffaella Curioni ha confermato ai bambini e alle insegnanti il regolare proseguimento dei lavori di riqualificazione in corso nella scuola per il consolidamento antisismico e l’efficientamento energetico dell’edificio. I ragazzi potranno quindi rientrare nello stabile di via Premuda a settembre 2018.

Sindaco e assessore hanno inoltre incontrato gli studenti delle scuole primaria Leopardi e secondaria di primo grado Fontanesi dell’istituto comprensivo Kennedy che hanno presentato agli amministratori reggiani il progetto europeo “Erasmus +” in cui sono coinvolte 13 classi. Il progetto, finalizzato a “tessere l’Europa” e a creare legami tra bambini e ragazzi di diversi paesi europei, prevede una serie di visite e scambi tra cinque scuole di altrettante nazioni: Grecia (Atene), Portogallo (Porto), Estonia (Tallin) e Spagna (Cuenca), oltre ovviamente a Reggio Emilia.

L’incontro è stata occasione per consegnare al sindaco l’omaggio ricevuto di recente dalla delegazione greca, una miniatura di un veliero, e per preparare le prossime visite: ad Atene in febbraio e a Tallin a maggio, dove i piccoli ambasciatori reggiani consegneranno ai loro coetanei un omaggio dedicato al Tricolore. Tra i progetti presentati dai ragazzi il canale Tv channel su cui pubblicano ogni mese telegiornali da loro realizzati con notizie di attualità locale e un video di presentazione della nostra città pensato per i partner europei con immagini dei luoghi, tradizioni e alimenti tipici di Reggio.