Venerdì al De Andrè un omaggio al cinema e al più grande compositore di musiche da film Ennio Morricone

Morricone è uno dei compositori di musiche per il cinema più famosi e stimati di sempre. Nella sua carriera ha scritto le musiche per più di 500 film e serie televisive. Ha vinto il premio per la Miglior colonna sonora originale agli Oscar 2016. Insieme a questo mette in bacheca 9 David di Donatello e un Leone d’oro alla carriera nel 1995.

Durante la serata sentiremo molti brani diventati ormai patrimonio nazionale: C’era una volta il west, C’era una volta in America, Mission, Il buono il brutto e il cattivo, Per un pugno di dollari, Nuovo Cinema Paradiso, Sacco e Vanzetti. Un piccolo spazio verrà dedicato anche all’altro grande compositore di musiche da film, Nino Rota con Amarcord, Otto e mezzo, La Dolce vita, La Strada, Il Gattopardo, Romeo e Giulietta. Morricone nel 2016 vince il Golden Globe ed Oscar per la “miglior colonna sonora” del film di Tarantino “The Hateful Eight”

Appuntamento venerdì 12 gennaio alle 21.00 (spettacolo in abbonamento)

Ensemble diretto dal M° Denis Biancucci al pianoforte, Violino M° Gen Llukaci, Contrabbasso Simone Di Benedetto, Batteria&percussioni Stefano Bussoli, Soprano Elisa Maffi. Coro Punto Coronato.

Denis Biancucci Pianista e assistente al direttore d’orchestra nel musical “La Bella e la Bestia” a Roma al Teatro Brancaccio, ha diretto il musical “Mamma Mia!” e ha collaborato come pianista nel musical “La febbre del sabato sera” a Milano al BarclaysTeatro Nazionale sempre per la Stage Entertainment Italia.