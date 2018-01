3 dipartimenti eccellenti di Unimore ottengono il finanziamento dal Ministero dell’Istruzione

» Modena - Reggio Emilia - Scuola

Sono 3 i dipartimenti di Unimore, fra i 180 selezionati sul territorio nazionale, ad avere ottenuto il finanziamento dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dedicato ai “Dipartimenti eccellenti”.

Nel quinquennio 2018 – 2022, l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia avrà a disposizione 19 milioni e 333 mila euro, su un totale di oltre 1 miliardo di euro previsto dal Ministero, per portare a livelli di eccellenza la già alta qualità della sua didattica e della sua ricerca.

I tre progetti Unimore che hanno dimostrato la migliore “portata accademica, ambizione e fattibilità degli obiettivi e della coerenza delle strategie per raggiungerli” sono quelli dei dipartimenti di Scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze, Scienze mediche e chirurgiche materno infantili e dell’adulto e di Studi linguistici e culturali.

Si è fermato sulla soglia dei 19 ammessi per l’area di riferimento “Ingegneria industriale e dell’Informazione”, giungendo ventesimo, il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria.

Attraverso il prestigioso finanziamento ministeriale Unimore potrà premiare talenti e idee di docenti e ricercatori, acquisendo nuove risorse e rafforzando quelle esistenti. Sarà inoltre possibile l’organizzazione di nuove infrastrutture, con la realizzazione di laboratori all’avanguardia, che permetteranno la costruzione di percorsi formativi di alte competenze offerte agli studenti e la produzione di innovazione ai ricercatori.

“Il risultato raggiunto ci dà una grande soddisfazione – afferma il Magnifico Rettore di Unimore, prof. Angelo Oreste Andrisano. Il nostro Ateneo ha dimostrato, anche in una competizione di altissimo livello come questa, la capacità di far valere l’eccellenza dei processi di alta formazione che portiamo avanti, della nostra capacità progettuale e della nostra ricerca. L’importante finanziamento ottenuto si declinerà nel potenziamento del personale e delle strumentazioni, così da rafforzare non solo la nostra competitività nazionale, ma anche quella internazionale. I nostri ricercatori hanno dimostrato come valorizzare le competenze presenti nelle nostre strutture, che spesso rappresentano dei punti di riferimento per l’intera comunità accademica. Mi preme sottolineare come Il contributo in fase progettuale della Direzione Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione del nostro Ateneo sia stato fondamentale per il raggiungimento di questo importante obiettivo”

“Come delegato alla ricerca di Unimore – commenta il prof. Sergio Valeri di Unimore – sottolineo il grandissimo risultato ottenuto dal nostro Ateneo. Oltre al rafforzamento della didattica, che promette di attirare un numero sempre maggiore di studenti e soprattutto di offrire loro i migliori insegnamenti, viene rafforzato l’efficace legame con il nostro tessuto economico e culturale. Mi auguro che le attività di ricerca rese possibili attraverso questo importante finanziamento consentano al nostro Ateneo di continuare il processo di sviluppo e di crescita già intrapreso. Questo successo ci dà ulteriore consapevolezza della qualità della ricerca svolta nelle nostre strutture”.