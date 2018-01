A pranzo con il CEAS per parlare di dinosauri

» Scandiano

Il Ceas (Centro di Educazione Ambientale) dell’Unione Tresinaro-Secchia inizia l’attività 2018 con una proposta rivolta a grandi e piccini: un «pranzo culturale (nutrimento per il corpo e per la mente)» in calendario domenica 14 gennaio, alle 12,30 nel ristorante tosco-emiliano “Borgo San Romano” di Baiso (via Chiesa 33).

Tema della giornata sarà “Baiso al tempo dei dinosauri”: il programma prevede un laboratorio per i bambini con gli operatori Ceas, e un relazione sulla storia di Baiso, nella zona di San Romano, a cura del professor Giorgio Montecchi. Si parlerà di dinosauri, fossili, calanchi e paesaggio.

L’appuntamento è aperto a tutti, il prezzo è 15 euro fino a 11 anni, 25 per gli altri: il menù prevede lasagnette al ragù, cappelletti in brodo di cappone, “puntine di dinosauro” con patate al forno, dolci della casa; bevande incluse. la prenotazione è obbligatoria: 3358428095 o 3281888196.

L’iniziativa è resa possibile dal contributo di Iren e dal patrocinio del Comune di Baiso.