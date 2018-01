Al Teatro Asioli di Correggio arriva il musical Gigì della compagnia di Corrado Abbati

» Reggio Emilia - Teatro

Venerdì 12 gennaio (ore 21) al Teatro Asioli di Correggio, arriva il musical Gigì portato in scena dalla compagnia di Corrado Abbati. Gigì è una ragazza parigina allegra e spensierata ma destinata – nelle mani della zia che la manda a lezione di “buona società” – a diventare una raffinata (e scaltra e interessata) “donna da salotto”. Gaston è un giovane, ricco e annoiato viveur che conduce una vita gaudente fra locali alla moda e belle donne, che però non lo divertono quanto la spontaneità e l’ingenuità di Gigì. Ovviamente non manca il lieto fine.

Tratto da un romanzo breve di Colette e dall’omonimo film di Vincent Minnelli con Leslie Caron e Maurice Chevalier (1958, nove premi Oscar), per cui gli stessi autori di My fair lady hanno scritto le musiche, questo musical di grande successo a Broadway (anche nella ripresa del 2015) viene ora riportato sui nostri palcoscenici in esclusiva nazionale da Corrado Abbati con la consueta eleganza e leggerezza che si accompagna alla cura di scene e costumi e alla maestria nella realizzazione delle “scene di massa”, senza dimenticare la straordinaria qualità delle musiche raffinate, allegre, orecchiabili, mai banali.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it