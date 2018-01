Alla ricerca di addetti per servizi digitali-innovativi: le sedi di lavoro previste sono Bologna e Modena

» Bologna - Lavoro - Modena

Unioncamere Emilia-Romagna informa che IC OUTSOURCING Scarl, società senza scopo di lucro che fornisce servizi alle Camere di Commercio per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, ha pubblicato una offerta di lavoro per la selezione di 3 addetti per attività inerenti servizi digitali/innovativi. Le sedi di lavoro previste sono Bologna e Modena.

Area funzionale: Area Vendite, Comunicazione e Assistenza Informatica

Profilo richiesto: addetto per attività informative e promozionali su: Supporti/applicazioni per l’Impresa Digitale¸ Tecnologie dell’Industria/Impresa 4.0, Tecnologie digitali propedeutiche o complementari all’Impresa Digitale.

Inquadramento: IV livello – Contatto Commercio e servizi

Periodo: indicativamente entro la prima quindicina di febbraio-31 dicembre 2018, eventualmente prorogabile.

Requisiti: laurea triennale

Caratteristiche richieste: spiccata attitudine ai rapporti interpersonali; elevato grado di autonomia nella gestione del lavoro; propensione all’apprendimento di nuovi applicativi software e mansioni; flessibilità e adattabilità sul lavoro; esperienza documentabile (nel tempo e nei contenuti) sulle tematiche dell’innovazione digitale, dell’Industria 4.0, delle tecnologie abilitanti e del marketing e della comunicazione digitale.

Titoli preferenziali: Laurea magistrale – Laurea in materie scientifiche

Automunito

Iter: valutazione CV e colloquio

Le candidature dovranno essere inserite nel sito di IC Outsourcing

(www.icoutsourcing.it ==> Sezione Lavora con noi==> Offerte di lavoro==> Ricerche di lavoro in corso)

I curricula dovranno essere inseriti nel sito di IC Outsourcing entro e non oltre mercoledì 24 gennaio 2018 alle ore 24.