Il CAI Reggio Emilia presenta il Calendario 2018 delle escursioni in mountain bike

» Ambiente - Reggio Emilia - Sport

Il Gruppo MTB del Cai Reggio Emilia presenta il 12 gennaio 2018 il ricchissimo Calendario 2018 delle escursioni in mountain bike. La presentazione è in programma a partire dalle 20:45 presso Cicli Corradini, in via Kennedy 7 a Reggio Emilia.

Sarà presente all’iniziativa Marco Invernizzi, che presenterà “Errare è umano. Il giro del mondo in bicicletta”, il racconto del suo fantastico viaggio in bicicletta di 35.000 chilometri attraverso 35 paesi, e durato un anno.

Il Calendario del Gruppo MTB del Cai ha in programma 30 uscite, tutte di grande interesse: si va dalle colline reggiane alla Liguria, dall’Appennino parmense, modenese e romagnolo alle Alpi Marittime e alle Dolomiti. Sono previste anche diverse uscite didattiche e alcune escursioni notturne. Il programma prende il via il 21 gennaio con una escursione invernale al Monte Prampa, sull’Appennino Reggiano. Dal 22 giugno al 1 luglio è in programma anche una settimana di cicloescursionismo in Sardegna, nel Golfo d Baunei.

Per informazioni: gruppomtb@caireggioemilia.it, facebook Gruppo MTB CAI Reggio Emilia, www.caireggioemilia.it.