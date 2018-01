La Polizia di Stato arresta a Reggio Emilia un 20enne con mezzo chilo di marijuana

» Cronaca - Reggio Emilia

L’anno 2018, per la Polizia di Stato, inizia, ancora, con un ingente sequestro di stupefacente a carico di un giovanissimo. A finire nella rete della Squadra Mobile, questa volta è stato S.Z., classe 1997, nato in Kosovo e domiciliato a Reggio Emilia. Il giovane è stato notato in zona lungo Crostolo, con fare sospetto, da una pattuglia in borghese nel tardo pomeriggio di ieri. Il controllo del giovane ha consentito di rinvenire un involucro contenente 10 grammi di marijuana. La successiva perquisizione dell’abitazione, in via Leoncavallo, ha portato al rinvenimento di ulteriri 470 grammi di marijuana suddivisa in n. 38 involucri. Per il giovane, giudicato con rito per direttissima, in data odierna, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.L’arresto, che segue ai 15 chili di marijuana sequestrata da ottobre ad oggi dalla Squadra Mobile, denota, ancora una volta, oltre alla diffusione della droga, l’età sempre più bassa dei pusher, spesso appena giunti in Italia, deputati ai compiti più rischiosi quali quello del trasporto e dello smercio di stupefacente.Per esempio, il 4 novembre la squadra Mobile ha arrestato due albanesi di 28 e 29 anni, sorpresi a detenere due etti di cocaina; il 3 ottobre aveva tratto in arresto un altro albanese di 23 anni, domiciliato a Reggio Emilia ed un 26enne, pure lui albanese, sorpresi a detenere oltre un etto di cocaina. Prima ancora, il 14 agosto, in manette era finito un 21enne, sorpreso a detenere oltre due etti di cocaina.