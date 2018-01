» Meteo

Nuvoloso al mattino con precipitazioni irregolari sull’Appennino centro-occidentale e localmente in pianura. Nevicate sopra i 1100 metri; foschie anche dense al mattino lungo l’asta del Po. Temperature: minime tra 5 e 6 gradi; massime attorno a 8/11 gradi. Venti: deboli dai quadranti settentrionali, con rinforzi da nord sulla costa dalla serata. Mare: poco mosso con moto ondoso in aumento in serata.

(Arpae)