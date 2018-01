Sicurezza e disabili da tutelare nelle adiacenze del PalaBigi

» Reggio Emilia - Sociale - Viabilità

Durante ogni manifestazione sportiva, comprese le partite di basket, le priorità sono dettate da questioni di sicurezza e dal poter fornire una garanzia di parcheggio nelle vicinanze del palazzetto dello Sport ‘Giulio Bigi’ a coloro che hanno difficoltà motorie.

Per questo da anni esistono ordinanze, emanate in accordo con la Questura di Reggio Emilia, responsabile per legge della gestione dell’ordine pubblico, che vietano la sosta nelle immediate vicinanze del PalaBigi.

Analoghi provvedimenti vengono presi per le zone attorno allo stadio Mapei-Città del Tricolore, durante le partite di calcio, della Reggiana e del Sassuolo, o in qualsiasi altra manifestazione sportiva che richieda una tutela della sicurezza.

In particolare, attorno al Palazzetto di via Guasco vengono riservati parcheggi per tutelare non chi arriva per primo, ma chi ha difficoltà motorie, regolarmente certificate, in modo che possa assistere agevolmente alla manifestazione. Tutti gli sportivi che frequentano il PalaBigi possono trovare parcheggio nei controviali verso la Caserma Zucchi, all’interno dello stesso parcheggio Zucchi, oppure nella zona a ridosso dell’esagono dove la sosta sulle strisce blu è gratuita dalle 20 di ogni sera e nei festivi.

Tutti i comportamenti scorretti, in violazione alle norme del Codice della Strada che regolano la sosta, vengono sanzionati dalle pattuglie della Polizia municipale, a cui spetta il controllo del territorio e della viabilità.