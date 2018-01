Stabat Mater di Livia Ferracchiati arriva al Teatro Piccolo Orologio di Reggio

» Reggio Emilia - Teatro

Dopo aver portato in scena lo scorso anno Peter Pan guarda sotto le gonne, la Compagnia The Baby Walk ritorna al Teatro Piccolo Orologio con il secondo capitolo della Trilogia sull’Identità, Stabat Mater. Identità, famiglia, conflitti, transgenderismo maschile e passaggio dall’adolescenza all’età adulta verranno raccontati sul palco di via Massenet giovedì 11, venerdì 12, sabato 13 gennaio alle ore 21.00 e domenica 14 gennaio alle ore 17.00. In scena ci saranno Chiara Leoncini, Alice Raffaelli, Stella Piccioni e la partecipazione video di Laura Marinoni, guidate dalla regia di Livia Ferracchiati.

Trattare il tema dell’identità di genere significa interrogare la nostra natura di esseri umani, sollevando interrogativi universali e culturali.

In Stabat Mater, secondo capitolo della Trilogia sull’identità (gli altri capitoli della Trilogia sono Peter Pan guarda sotto le gonne e Un eschimese in Amazzonia – vincitore del Premio Scenario), viene raccontata la vicenda di Andrea, trentenne, scrittore, uomo di cui si possono notare gli aspetti più ordinari nonostante egli stia vivendo una situazione straordinaria. Tale straordinarietà consiste nel vivere al maschile quando tutti, almeno inizialmente, osservino come il suo corpo abbia sembianze femminili. Il tema centrale è l’emancipazione dalla madre, la difficoltà di diventare adulti. Anche in questo spettacolo vengono messe in discussione le certezze a cui ci appigliamo per non cadere in un territorio che potrebbe sfuggire al nostro controllo.

Per informazioni: biglietteria@teatropiccolorologio.com, www.mamimo.it, 0522-383178