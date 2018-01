Furto notturno in bar a Reggio, sparita una cambia monete

» Cronaca - Reggio Emilia

Questa mattina verso le 3,30, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, allertati dall’allarme di furto, isono intervenuti presso il bar Gradini di via dei Gonzaga a Sesso di Reggio Emilia. Ignoti ladri, dopo aver forzato una finestra, si sono introdotti nei locali asportando una macchina cambia monete.Complessivamente il danno arrecato è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri reggiani anno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.