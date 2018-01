» Appennino Reggiano - Teatro

Il Teatro Bismantova comunica che, a causa di una improvvisa indisposizione del protagonista Maurizio Micheli colpito da un malanno di stagione, lo spettacolo “Uomo solo in fila. I pensieri di Pasquale” (regia di Luca Sandri, accompagnamento al pianoforte di Gianluca Sgambaro, scene di Fabio Cherstich, produzione Teatro Franco Parenti) in programma domani sera, 12 gennaio, è stato rinviato. La nuova data dello spettacolo verrà comunicata non appena definita.