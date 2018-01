Tratta di cuccioli dall’est e maltrattamento animali: commerciante reggiano arrestato dai carabinieri

» Cronaca - Reggio Emilia

Un commerciante 40enne reggiano è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Bibbiano che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano dovendo l’interessato scontare complessivi 4 anni, mesi 8 e giorni 6 di reclusione. Tra le condanne che hanno originato il provvedimento di cumulo pena va menzionata sicuramente quella a 3 anni di reclusione inflitta al 40enne nel luglio del 2016 dalla Corte di Appello di Milano per i reati di concorso in uccisione e maltrattamento di animali, frode nell’esercizio del commercio e reati di falso commessi nel febbraio 2009 tra San Giuliano Milanese e l’Ungheria.

All’epoca dei fatti un blitz eseguito presso una cascina del comune di San Giuliano Milanese, in disponibilità dell’arrestato, portò ad accertare la presenza di oltre 100 cuccioli di varie razze tra cui alcuni isolati in precarie condizioni di salute. Tutti i cuccioli, risultati provenire dall’Ungheria e con un età inferiore a 90 giorni, erano stai sequestrati. Altra condanna facente parte dell’odierno provvedimento è quella a un anno e 3 mesi di reclusione inflitta al 40enne il 26 gennaio 2016 dal Tribunale di Udine per i reati di maltrattamento di animali. I fatti di quest’ultima condanna risalgono alla notte del 17 novembre 2012 quando, durante un normale controllo lungo la statale 13 a Tarvisio i carabinieri hanno bloccato il 40enne in compagnia di sua padre a bordo di un’auto nel cui bagagliaio, ammassati in quattro gabbie di plastica, descritte come «piccole, sporche di feci e urine e senza cibo, nè acqua» erano stati trovati e salvati 62 cuccioli di varie razze introdotti senza alcun sistema di identificazione e senza la documentazione sanitaria attestante le prescritte vaccinazioni e l’età dei cuccioli. Altre condanne per reati minori hanno portato il provvedimento di cumulo pena vedere il 40enne dovere scontare la pena complessiva di 4 anni, mesi 8 e giorni 6 di reclusione.

I carabinieri di Bibbiano nel cui territorio il commerciante 40enne risiede, ricevuto il provvedimento vi hanno dato esecuzione traendo in arresto l’uomo che al termine delle formalità di rito è stato condotto in carcere per l’espiazione della pena.