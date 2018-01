Auser e Libera Reggio Emilia organizzano un incontro sul processo Aemilia

» Reggio Emilia

In occasione dei 10 anni dalla nascita di Libera a Reggio Emilia, Auser e Libera organizzano e promuovono il dibattito pubblico “Il processo AEmilia”.

L’iniziativa, in programma per martedì 16 gennaio, alle ore 21, presso la sala polivalente del Teatro Metropolis di Bibbiano, vede la presenza del giornalista Paolo Bonacini, che segue con continuità ed impegno le udienze, e di Andrea Carletti, Sindaco di Bibbiano, uno dei Comuni costituitisi come parte civile ed impegnato in progetti di promozione della legalità.

L’evento offre la possibilità di chiarire alla cittadinanza i passaggi e l’evoluzione del processo AEmilia, che sta facendo luce sulle gravi infiltrazioni mafiose da tempo in corso nella nostra provincia. L’auspicio è che la serata possa fornire, inoltre, strumenti e mezzi su come sia possibile e doveroso imparare a leggere il fenomeno, così da contrastarlo e prevenirlo.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Per informazioni: reggioemilia@libera.it.