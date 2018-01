Carta d’identità digitale, da lunedì è possibile richiederla all’Anagrafe di Casalgrande

» Casalgrande

Carta d’identità elettronica (Cie): più facile l’accesso ai servizi online della Pubblica amministrazione, più sicurezza nella determinazione dell’identità. Da lunedì 15 gennaio sarà possibile attivarla anche presso gli sportelli del servizio anagrafe del Comune di Casalgrande.

Il documento sarà in policarbonato e avrà le dimensioni di una carta di credito: sarà quindi più sicura, più leggibile, non deperibile. Il cittadino che vuole presentare richiesta (le vecchie carte restano comunque valide fino alla scadenza) deve presentarsi all’ufficio anagrafe (aperto al pubblico tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle 12,30 e giovedì pomeriggio sino alle 16,30) con: una fototessera, che dovrà avere le caratteristiche richieste per il rilascio del passaporto e scattata non oltre 6 mesi prima della domanda; la tessera sanitaria/codice fiscale; la carta d’identità o Carta elettronica scadute. La Cie non sarà stampata e consegnata direttamente a sportello al momento della richiesta, ma verrà spedita entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, all’indirizzo indicato dal richiedente (propria residenza o presso diverso domicilio, oppure presso gli stessi uffici del Comune). Il costo per il rilascio è fissato in 20 euro, principalmente come rimborso all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il pagamento va effettuato obbligatoriamente al rilascio della Carta.