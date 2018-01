Materiale edile rinvenuto lungo il greto del Modolena a Reggio Emilia

» Ambiente - Cronaca - Reggio Emilia

Nella mattinata di oggi, venerdì 12 gennaio, durante il pattugliamento del territorio sud ovest della città, la Polizia municipale ha individuato in prossimità del greto del Modolena una decina di sacchi dell’immondizia contenenti materiale edile. La scoperta, fatta grazie alla collaborazione tra gli agenti di quartiere e i cittadini, è stata effettuata intorno alle 10 nel tratto del torrente che costeggia via Guido Durso. I sacchi, normalmente utilizzati per la raccolta dei rifiuti domestici, contengono frammenti di cartongesso e sono stati gettati da ignoti tra gli arbusti a fianco del corso d’acqua. Gli agenti, dopo aver verificato la situazione e raccolto alcuni indizi hanno dato il via alle indagini per individuare i responsabili del gesto.

La presenza dei rifiuti è stata segnalata all’Aipo per permettere un veloce recupero del materiale.