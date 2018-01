Prodotti contraffatti per 10mila euro sequestrati dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia

» Cronaca - Reggio Emilia

La Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha predisposto una serie di attività operative di controllo economico del territorio, volte ad individuare e sequestrare forniture di merci illegali, con particolare riguardo a quelle recanti marchi contraffatti. La capillare attività info-investigativa svolta dalle pattuglie del Gruppo ha permesso di individuare e sequestrare, a Reggio Emilia, una partita di oltre 400 prodotti contraffatti costituiti da articoli per l’abbigliamento (in particolare “t-shirt” e felpe) recante marchi di note griffe, quali “THRASHER” e “SUPREME”.

I prodotti erano stoccati nel magazzino di un esercizio commerciale gestito da un 69enne, reggiano, che è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione e vendita di prodotti recanti marchio contraffatto. Si stima che il materiale sequestrato, una volta immesso sul mercato, avrebbe garantito incassi per oltre 10.000 euro.

La tutela dei consumatori e dell’economia legale costituisce obiettivo prioritario della Guardia di Finanza, che continuerà ad operare un continuo, costante e capillare controllo economico del territorio.