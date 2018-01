» Cronaca - Reggio Emilia

Stanotte, ignoti ladri, dopo aver sfondato la vetrata del bar Lando di via Vittorio Emanuela II ad Albinea, hanno asportato un videopoker ed una macchina cambia monete. I danni sono in corso di quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri di Albinea, intervenuti poco dopo le 2,30 allertati da un passante, hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.