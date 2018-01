Donazione dell’Associazione “Vogliamo la Luna” all’Ospedale S.Anna di Castelnovo ne’ Monti

» Appennino Reggiano - Sanità

Nella mattinata di sabato 13 gennaio si è svolta la presentazione della generosa donazione all’Ospedale di Castelnovo Monti da parte dell’ Associazione di Volontariato “Vogliamo la Luna”.

L’Associazione di volontariato “Vogliamo la Luna”, che di recente ha festeggiato i primi 20 anni di attività e di impegno profuso a favore dell’infanzia in ambito nazionale e internazionale, sostiene nel segno della continuità l’implementazione del Progetto Nautilus con una nuova donazione di attrezzature biomedicali di ultima generazione.

Il Progetto Nautilus, dal nome del primo dispositivo donato, ha infatti l’obiettivo di acquistare moderne e avanzate dotazioni tecnologiche per l’Ospedale S. Anna in memoria di Silvia Piazzi, prematuramente scomparsa nel 2012.

Questa ulteriore donazione, con una raccolta fondi promossa da diverse associazioni e comitati del territorio montano, ha consentito l’acquisto di un monitor elettrocardiografo per il monitoraggio dell’attività cardio-respiratoria pediatrica collocato in pronto soccorso, al fine di garantire la possibilità di impiego anche nei casi di accesso in urgenza-emergenza e di un ventilatore polmonare trasportabile di emergenza. Quest’ultimo consente di assicurare il supporto ventilatorio assistito, invasivo e non invasivo, nei pazienti adulti e pediatrici durante le fasi di trasporto intraospedaliero o inter-ospedaliero. Tale attrezzatura è stata collocata in terapia intensiva. L’ammontare complessivo della donazione è di circa 17.000 €.

La cerimonia di consegna, che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti e nel corso della quale sono state ricordate le motivazioni che hanno dato vita al progetto, nonché l’impegno profuso dalla comunità, si è svolta alla presenza del direttore del Presidio Ospedaliero – Giorgio Mazzi, del responsabile della direzione medica dell’Ospedale S. Anna – Antonio Poli, della direttrice del Distretto – Sonia Gualtieri, del responsabile della struttura di anestesia e rianimazione – Ermanno Briglia, del responsabile della struttura di pediatria Ezio Di Grande, del Sindaco di Castelnovo Monti – Enrico Bini, del Presidente dell’Associazione – Walter Romagnani e della prof.ssa Maria Gabriella Piazzi in rappresentanza della famiglia ed in qualità di responsabile del progetto.

L’Azienda USL – IRCCS di Reggio Emilia esprime un sentito ringraziamento all’Associazione “Vogliamo la Luna” e a tutti coloro che ne sostengono fattivamente i progetti.