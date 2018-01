Frontale tra due auto a Barco, feriti

» Cronaca - Reggio Emilia

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 7,00 di oggi 13 gennaio 2018 lungo la provinciale 28, denominata in quel tratto strada Barco, del comune di Montecchio Emilia dove una Ford Fiesta ed una Fiat Punto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di 2 feriti, di cui nessuno fortunatamente in gravi condizioni, che sono ricorsi alle cure mediche rispettivamente il conducente della Ford Fiesta (un cittadino ghanese 48enne residente a reggio Emilia) presso l’ospedale di Montecchio Emilia e la conducente della Fiat Punto (una cittadina marocchina 22enne residente a San Polo d’Enza) presso l‘Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Questa ultima è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco di Sant'Ilario.Secondo una prima ricostruzione, ancora in corso di esatta analisi da parte dei carabinieri della stazione di Bibbiano che hanno effettuato rilievi, si è trattato di uno scontro frontale verificatosi nella corsia di percorrenza della Fiat Punto che procedeva lungo la provinciale con direzione Reggio Emilia. Un impatto violento in conseguenza del quale tutti i due conducenti rimanevano feriti, la ragazza in maniera più seria. I rilievi e gli accertamenti sono a cura dei carabinieri di Bibbiano.