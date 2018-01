Riprendono i “Giovedì delle neo mamme e dei neo papà”

» Appuntamenti - Sassuolo

Riprendono, dopo la chiusura per le festività, i “Giovedì delle neo mamme e dei neo papà” presso il Centro per le Famiglie di Sassuolo: uno spazio messo a disposizione per mamme e papà che da poco hanno avuto un bambini, per socializzare e scambiarsi idee e consigli. Uno spazio anche per i più piccoli, per fare amicizie, conoscersi, scoprire, esplorare, condividere e stare in compagnia.

Fino a maggio, dalle ore 9 alle ore 12,30 di tutti i giovedì, il Centro per le Famiglie di Sassuolo sarà a loro disposizione in via Caduti sul Lavoro 24.

Sono in programma, inoltre, otto “Giovedì Speciali” dedicati anche alle future mamme ed ai futuri papà.

Gli appuntamenti, tutti a partire dalle ore 10, saranno: