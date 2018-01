Ruba al supermercato, ma viene scoperta e denunciata

» Cronaca - Reggio Emilia

E’ stata denunciata la ragazza scoperta a rubare in un supermercato di via Morandi. E’ stato il responsabile del servizio di sicurezza che verso le ore 17.30 circa ha notato la giovane che si aggirava da sola e con fare sospetto tra le varie corsie dell’ipermercato prelevando ed occultando all’interno della borsa vari articoli, in particolare un rasoio da barba, cosmetici e auricolari. La ragazza si è diretta poi verso la barriera di uscita unitamente ad una signora risultata poi essere la madre ignara di tutto e che aveva regolarmente acquistato e pagato merce. In prossimità proprio delle casse la ragazza è stata raggiunta dall’addetto alla sicurezza e vedendosi scoperta, spontaneamente il contenuto della borsa ove vi erano effettivamente occultati gli articoli rubati. Sul posto sono successivamente giunti gli agenti della Polizia di Stato.