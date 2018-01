Ruba videogiochi per un valore di 7mila euro. Arrestato

» Cronaca - Modena

Ruba giochi per PlayStation (un centinaio) per un valore complessivo di settemila euro. Protagonista un 25enne originario della Romania, senza fissa dimora. Il giovane ha spudoratamente caricato completamente il carrello, per poi posizionarlo vicino all’uscita. Quando ha ritenuto di non essere visto, è uscito dal centro commerciale ‘I Portali’ di Modena sperando di non essere scoperto, ma è scattato il sistema d’allarme. La vigilanza lo ha bloccato chiamando poi i carabinieri che, vista la quantità di merce rubata, lo hanno immediatamente arrestato.