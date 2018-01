Siglato l’accordo di cessione della partecipazione in Grandi salumifici italiani detenuta da Senfter holding spa a Unibon spa

» Economia - Modena

Senfter Holding S.p.A. (“Senfter Holding”) e Unibon S.p.A. (“Unibon”) comunicano che in data 30 Dicembre 2017 è stato siglato l’accordo per la cessione della partecipazione detenuta in IS Holding S.p.A (controllante al 100% Grandi Salumifici Italiani SpA, “GSI” o “Gruppo GSI”) a favore di Unibon da parte di Senfter Holding, per effetto del quale Unibon deterrà il 100% di GSI. La transazione è soggetta all’approvazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il perfezionamento è previsto entro il primo bimestre 2018.

Il Gruppo GSI è il frutto di un processo di aggregazione industriale e societaria che vede i primi passi nel 2000 con la creazione di una partnership commerciale tra la Unibon e Senfter Holding. Il Gruppo GSI è attivo nella produzione e commercializzazione di salumi e prodotti lavorati di carne suina di qualità tipica della tradizione gastronomica italiana. Con un fatturato consolidato di oltre 650mln€ è leader nel mercato italiano, nonché uno dei maggiori operatori del settore a livello internazionale. GSI ha oltre 1.500 dipendenti impegnati nei 13 stabilimenti produttivi tra Emilia Romagna, Toscana e Trentino Alto Adige.

Helmuth Senfter, Vice Presidente di Senfter Holding, ha commentato: “Si conclude un’esperienza di grande successo che ha portato alla creazione del leader Italiano nel settore dei salumi. Senfter Holding ha contribuito negli anni con passione ed energia alla materializzazione di questo progetto, inizialmente conferendo il business ed il marchio storico di famiglia e successivamente supportando la crescita del Gruppo GSI. Auguriamo al management e ai dipendenti di proseguire questo percorso. Senfter Holding continuerà a investire in Italia e all’Estero nel settore alimentare, supportando la crescita di business ad alto potenziale, e manterrà il proprio investimento strategico nell’industria dei salumi in Cina”.

Milo Pacchioni, Presidente di Unibon e attuale Presidente di IS Holding, e Giuliano Carletti, Vice Presidente di Unibon e GSI, hanno commentato: “Dopo quasi un ventennio di fruttuosa collaborazione con la Famiglia Senfter, cui senz’altro indirizziamo i nostri migliori auspici, Unibon, holding industriale aderente a Lega Coop, intende sostenere GSI quale grande player nazionale del “food” e polo di aggregazione a livello nazionale, volto ad espandersi sui mercati nazionali e esteri, nei prodotti della tradizione e nei settori innovativi. Siamo certi che tutte le risorse umane coinvolte sapranno sostenere e vincere le nuove sfide.”

Senfter Holding è assistita da Banca IMI e Rabobank in qualità di advisor finanziari e dagli studi legali Chiomenti e Brandstaetter, mentre Unibon è assistita da UniCredit in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Rocchi in qualità di advisor legale.

Senfter Holding è una holding di partecipazioni con interessi che spaziano dal settore alimentare al settore turistico, immobiliare e finanziario.

Unibon è una holding industriale che gestisce partecipazioni con l’obiettivo di creazione di valore attraverso progetti strategici nella filiera alimentare.