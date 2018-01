Tentano di rubare incassi gratta e vinci, ma si danno alla fuga

» Cronaca - Reggio Emilia

Due giovani hanno tentato un furto all’interno di un bar in via Tien An Men a Reggio Emilia mentre la titolare era intenta a preparare cibo da uno dei due richiesto. Accortasi del tentato furto (incasso dei gratta e vinci e le monete delle slot machine) la donna ha allertato la polizia, mentre poco prima i due giovani abbandonavano velocemente il bar per poi allontanarsi a bordo un furgone unitamente ad un’altra ragazza. Il tentato furto è risultato anche dalle immagini dell telecamere interne al locale da cui però non è stato asportato nulla poiché il ritorno verso il bancone della barista ha fatto desistere i due ladri.