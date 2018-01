Furto in supermercato a Reggio Emilia, la Polizia denuncia un 30enne pluripregiudicato

» Cronaca - Reggio Emilia

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato è intervenuta, su richiesta di una guardia giurata in servizio presso un centro commerciale di via Regina Elena, per la segnalazione di un soggetto che, entrato nel supermercato con fare sospetto, aveva prelevato un trancio di carne e due birre ed approfittando della momentanea assenza di clienti, aveva occultato la carne all’interno della propria borsa a tracolla per poi recarsi al reparto casse e pagare unicamente le due birre.

L’uomo è stato fermato dalla guardia giurata che ha allertato il 113, peraltro già attivato da altri utenti del supermercato che avevano assistito alla scena. All’arrivo della Volante gli agenti hanno rinvenuto effettivamente all’interno della borsa il pezzo di carne del valore di 10 euro e un coltello da cucina di medie dimensioni di cui non era in grado di giustificare il porto. L’autore del fatto, identificato per un trentenne cittadino comunitario pluripregiudicato per reati della stessa specie, è stato denunciato per furto aggravato e per porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.

Questa notte poco prima delle 3.00, sempre la Polizia di Stato è intervenuta in via della Repubblica per l’attivazione dell’allarme presso un centro sociale. Poco prima ignoti avevano tentato di scardinare un’inferriata posta a protezione di una finestra del locale adibito a Bar, danneggiandola parzialmente. Gli stessi, probabilmente, sono stati messi in fuga dall’attivazione dell’impianto di allarme.