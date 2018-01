In difficoltà su sentiero del Cusna, 23enne recuperato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

» Appennino Reggiano - Cronaca - Reggio Emilia

Stamane poco prima delle 13, un giovane escursionista reggiano ha allertato il 115 dei Vigili del fuoco perché in difficoltà sul sentiero 619 del monte Cusna, a seguito di alcune scivolate sul ghiaccio. Telefonicamente il ragazzo – un 23 enne di Montecchio residente a Bibbiano – è riuscito a comunicare delle coordinate geografiche che, seppur approssimative, hanno consentito il veloce recupero da parte dell’elicottero Drago 60, alzatosi in volo dall’elinucleo dei Vigili del Fuoco di Bologna Marconi. Una volta recuperato dagli elisoccorritori, il giovane è stato condotto alle piste di Febbio dove i sanitari allertati e presenti in posto hanno verificato le condizioni tutto sommato buone. Dopo di che il ragazzo, impaurito e consapevole dello scampato pericolo, è stato accompagnato a Monte Orsaro dove ha recuperato la propria autovettura.