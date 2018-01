Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 15 gennaio

» Meteo

Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso, con nubi più compatte sulla Romagna con possibili deboli e sporadiche piogge o pioviggini. Tendenza a schiarite durante la giornata ma con nuovo aumento della nuvolosità nella sera con deboli nevicate sul crinale appenninico centro-occidentale. Temperature: in lieve aumento le minime, con valori tra 1 e 4 gradi. Massime in lieve flessione, con valori attorno a 6/7 gradi. Venti: deboli di direzione variabile, temporaneamente nord-occidentali. Mare: poco mosso.

(Arpae)