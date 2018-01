Intensa attività di controllo del territorio nel weekend appena trascorso da parte della Polizia di Stato

» Cronaca - Modena

In aggiunta ai servizi straordinari di sabato pomeriggio al Novi Sad, le Volanti hanno intensificato per l’intero weekend l’attività ordinaria di prevenzione e repressione dei reati in tutta la città. Sono state identificate 144 persone, di cui 40 di nazionalità straniera, e controllate 42 autovetture in transito.

Ben dodici le denunce in stato di libertà. Due cittadini stranieri sono stati deferiti all’Autorità per il reato di furto aggravato in concorso perpetrato all’interno dell’esercizio commerciale “Decathlon”. Un altro soggetto di nazionalità italiana è stato bloccato in via Emilia Centro dopo aver sottratto con l’inganno una banconota da 20 euro a due giovani. Altre quattro denunce in stato di libertà per tentato furto aggravato ai danni di due distinti esercizi commerciali, a cui si aggiungono due denunce per violenza privata e una per ricettazione.