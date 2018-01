Sciopero nazionale gomma-plastica: alta adesione tra i lavoratori delle aziende modenesi

» Lavoro - Modena

Alta adesione allo sciopero nazionale odierno di 8 ore (e per l’intero turno di lavoro), tra i lavoratori modenesi che operano nelle aziende del settore gomma-plastica. Lo rendono noto Filctem/Cgil, Femca/Cisl, Uiltec/Uil precisando che “le produzioni si sono fermate nella stragrande maggioranza delle aziende, con punte di adesione allo sciopero del 90%”. Lo sciopero coinvolge circa 130.000 addetti a livello nazionale, di cui circa 5.000 addetti nel modenese distribuiti in un centinaio di aziende. “Fra le adesioni più significative – affermano i sindacati – si segnalano Livanova tra il 70% e l’80%, Fresenius 80%, Medtronic 80%, Lameplast 70%”.

“E’ questa la grande risposta dei lavoratori e dei sindacati di categoria Filctem/Cgil, Femca/Cisl, Uiltec/Uil e allo scontro cercato e voluto dalla Federazione Gomma-Plastica e da Confindustria relativamente alla verifica degli scostamenti inflattivi annuali prevista dall’art.70 del vigente CCNL”.

Alla manifestazione nazionale, che si è svolta a Milano davanti alla sede della Federazione Gomma-Plastica, hanno partecipato da Modena due pullman – oltre 100 lavoratori – a sottolineare la buona riuscita dello sciopero nella nostra provincia Modena ed in tutta l’Emilia Romagna (foto).

“I lavoratori sono compatti nella difesa dei loro diritti. Non sono solo i 19 euro nella tranche di gennaio la posta in gioco, ma il valore ed il rispetto del contratto nazionale di lavoro che Confindustria evidentemente non vorrebbe più.

L’interesse delle imprese di questo settore, e della Federazione che le rappresenta – aggiungono Filctem/Cgil, Femca/Cisl, Uiltec/Uil – è solo quello di far scomparire nel nulla una parte degli incrementi economici concordati nel rinnovo del contratto. A nulla sono valse sinora le proposte di mediazione del sindacato, a cui è sempre stato risposto con un ingiustificato diniego.

Per questo le iniziative di lotta continueranno fino ad ottenere il giusto riconoscimento salariale per i lavoratori”.