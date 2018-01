Domenica a Rio Saliceto uno spettacolo sul gioco d’azzardo patologico

» Reggio Emilia

È in programma per domenica 21 gennaio, alle ore 16, presso il Centro polivalente “Delfino” di Rio Saliceto (via XX settembre), la messa in scena dello spettacolo sulla ludopatia “All’alba vincerò”. La pièce teatrale – interpretata da Antonietta Centoducati e Gianni Binelli, musicata dal Maestro Ovidio Bigi – ha lo scopo di fare informazione, formazione e prevenzione sul tema della dipendenza da gioco d’azzardo. L’evento, promosso da Auser, Federconsumatori, Spi-Cgil e Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, insieme al patrocinio del Comune di Rio Saliceto, è ad ingresso libero. Al termine, sarà offerto un rinfresco.