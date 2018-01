“Felicità Sostenibile. Eventi di spudorata propaganda a sostegno dell’ambiente”, dal 19 gennaio al Teatro Piccolo Orologio

» Ambiente - Reggio Emilia

Tutti gli astronauti che hanno avuto la fortuna di vedere con i loro occhi la Terra dallo spazio concordano. Di qualunque nazionalità e origine fossero, hanno raccontato l’emozione che li ha pervasi mentre contemplavano la piccola biglia azzurra sulla quale viviamo. La storia di “Felicità sostenibile. Eventi di spudorata propaganda a sostegno dell’ambiente” nasce un anno fa quando, ispirati dalle immagini satellitari del libro “Spazio-Terra, Ed. Ippocampo”, l’urgenza di approfondire la “questione ambiente”, per dare voce e parole a quelle preoccupazioni, a quei pericoli che fino a qualche anno fa erano solo paventati e che adesso sono diventati drammatiche realtà, è diventata di principale importanza.

Dal 19 al 28 gennaio, attraverso incontri, laboratori, spettacoli teatrali e una “ciaspolata geopoetica” si proverà a capire a che punto siamo con le politiche ambientali, ci si confronterà sulle vie d’uscita, si darà voce alle buone pratiche già in atto. Sensibilizzare la cittadinanza all’acquisizione di comportamenti sostenibili, diffondere la cultura ambientale, “propagandare” l’educazione e il rispetto per la natura e per questa nostra, unica Terra. Questa prima edizione di “Felicità sostenibile. Eventi di spudorata propaganda a sostegno dell’ambiente” nasce con l’auspicio che, attraverso l’arte, la scienza e le buone pratiche, si inneschino tanti piccoli gesti quotidiani che portino ad una maggiore consapevolezza e ad un grande cambiamento all’insegna della sostenibilità, di cui siamo tutti direttamente responsabili, e della felicità di ognuno di noi.

Programma completo su www.mamimo.it