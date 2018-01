Il sindaco ricorda Gisella “Lella” Baldocchi

» Sassuolo

“Un regalo del destino, per molti una mamma, per altri una nonna: un vero e proprio punto di riferimento non tanto e non solo di un circolo ma di un’intera comunità”. Il Sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni, con queste parole, ricorda Gisella Baldocchi scomparsa ieri sera e storica anima del Circolo Alete Pagliani di Borgo Venezia.

“Decisa e determinata, forte e fiera – prosegue il Sindaco – ma con un animo dolce e gentile in grado di avere sempre una parola buona per chiunque. Un vero faro non solo per Borgo Venezia, ma anche per l’Amministrazione Comunale che, in lei, ha sempre saputo trovare un’amica disposta a collaborare per la crescita e per il bene della nostra città. Ai familiari di Lella, ai suoi tantissimi amici vanno le più sincere condoglianze a nome dell’intera città di Sassuolo”.

***

Le esequie di Gisella Baldocchi si terranno domani, mercoledì 17 gennaio il corteo funebre partirà dalle Camere Ardenti dell’Ospedale di Sassuolo per una sosta al Circolo Alete Pagliani e successiva cerimonia religiosa alla Chiesa dell’Ancora alle ore 14,30