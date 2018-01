Nuovo comandante alla stazione carabinieri di Toano

» Appennino Reggiano

Si è insediato il nuovo comandante della stazione carabinieri di Toano. Si tratta del Maresciallo Ordinario Rosario Candeloro Calandrini che proveniente dalla stazione carabinieri di Correggio, dove svolgeva le funzioni di vice comandante, è stato trasferito nel comune toanese per sostituire il precedente comandante, Maresciallo Maggiore Fabrizio Magri che è stato assegnato ad altra sede del comando Legione Emilia Romagna.

Il Maresciallo Ordinario Rosario Candeloro Calandrini, 49enne originario di Napoli, vanta un vasto bagaglio professionale grazie all’esperienza in oltre 25 anni di servizio attivo nell’Arma dei carabinieri di cui 21 anni nella regione Calabria. Il Maresciallo Ordinario si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel settembre del 1992 quale carabiniere effettivo per poi nel 2002 vincere il concorso per vicebrigadieri e nel 2012 quello da Maresciallo. Dal 1992, data di arruolamento, al 2013 ha prestato servizio nella Regione Calabria (Stazione di Taurianova (RC), Aliquota Operativa della Compagnia di Cosenza, Stazione di Camigliatello Silano (CS) e Nucleo Investigativo del comando Provinciale di Cosenza. Nell’ottobre del 2013 è stato trasferito alla stazione di Correggio dove ha ricoperto l’incarico di vicecomandante sino all’attuale nuova assegnazione che lo vede essere il comandante dell’arma di Toano.