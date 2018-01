‘Peter Pan guarda sotto le gonne’ il 19 gennaio all’Arena del Sole di Bologna

» Bologna - Teatro

Venerdì 19 gennaio nella Sala Thierry Salmon del Teatro Arena del Sole andrà in scena Peter Pan guarda sotto le gonne, con la regia di Liv Ferracchiati. La giovane regista presenta in un’unica data a Bologna questo lavoro, primo capitolo della Trilogia sull’Identità, un’indagine sul tema dell’identità di genere.

Dalla stesura e realizzazione di questo progetto nasce nel 2015 “The Baby Walk”, una compagnia che utilizza diversi linguaggi e indaga il rapporto tra cinema-teatro e tra danza-parola. Per “The Baby Walk” “ogni progetto, anche se legato agli altri, è un “punto e a capo”; si ricomincia, si rimette in discussione tutto dalla base, per questo i lavori proposti e realizzati possono anche essere differenti gli uni dagli altri, ma conservano una matrice comune. The Baby Walk, in questo senso, vuole essere un crocevia pulsante di idee e azioni”. Il testo di Peter Pan guarda sotto le gonne nasce dalla collaborazione con Greta Cappelletti, giovane drammaturga diplomata alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano nel 2014. Peter Pan guarda sotto le gonne è un viaggio alla scoperta della propria identità, intrapreso da un bambino che cresce in un corpo femminile.

Sala Thierry Salmon – venerdì 19 gennaio 2018, ore 20.30

Arena del Sole, Via Indipendenza 44, Bologna

Biglietteria telefonica: 051.656.83.99 – biglietteria@arenadelsole.it – www.arenadelsole.it