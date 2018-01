A Bibbiano, il “Disobbediente” Franzoso

» Reggio Emilia

Prosegue, anche nel 2018, l’impegno del Comune di Bibbiano per promuovere sul territorio la cultura della Legalità.

Giovedì 18 gennaio, alle ore 21 in Sala del Consiglio Comunale, in Municipio, Andrea Franzoso presenterà il suo libro “Il disobbediente”. La vicenda di Franzoso, che nel 2015 denunciò le spese folli del presidente di Ferrovie Nord subendone pesanti conseguenze (fino alla perdita del lavoro) ha avuto un’eco nazionale ed è stata raccontata da tutti i giornali nazionali e da molte trasmissioni televisive tra cui Report, Otto e mezzo, Le Iene, etc. L’autore è stato il portabandiera della legge sul whistleblowing, recentemente approvata dal nostro Parlamento ed entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

Whistleblowing significa letteralmente “soffiare nel fischietto”: come l’arbitro che fischia per fermare il gioco sporco, il whistleblower è colui che denuncia corruzione e malaffare. Ne “Il Disobbediente” Andrea Franzoso racconta questa vicenda, con una riflessione sul senso della sua scelta e sulle questioni che ne discendono: vale la pena essere onesti?