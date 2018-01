» Cronaca - Modena

Pomeriggio impegnativo per i Vigili del fuoco, a causa forte vento. Diversi i servizi effettuati in tutta la provincia per rami pericolanti, pali abbattuti ecc. Situazione più grave ad Albareto in una palazzina di via del Frassino cui il vento ha divelto la carta catramata della copertura.