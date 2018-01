Fibra ottica a Casalgrande: precisazione del sindaco Vaccari

» Casalgrande

“Fibra ottica a Casalgrande: sono completamente false le voci secondo cui la mancata attivazione del servizio Tim dipenderebbe da mancate autorizzazioni dell’amministrazione comunale”. Ad affermarlo è il sindaco di Casalgrande Alberto Vaccari, che interviene dopo aver raccolto alcune indiscrezioni che circolano sul territorio e sui social media.

“I fatti – spiega il sindaco Alberto Vaccari – non possono essere smentiti: abbiamo autorizzato fin dall’inizio ogni operazione che presupponeva il via libera del Comune. Io stesso, nello scorso autunno, come risulta dagli atti del Comune, ho scritto a Tim sollecitando l’attivazione dei contratti di banda ultralarga. Il cablaggio fisico degli armadi stradali, snodi del servizio, ci risulta completato. Ogni altro aspetto di questa vicenda rientra nell’ambito delle scelte commerciali dell’operatore. Chi diffonde voci false e diffamatorie per la reputazione dell’amministrazione comunale, sarà chiamato a risponderne”.