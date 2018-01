Fissato un piano di interventi per l’area industriale Contarella

» Scandiano

Rifacimento completo della segnaletica, manutenzione straordinaria delle strade e delle infrastrutture connesse, istituzione di senso unico ad anello nel tratto via Venere – via F.lli Rosselli, videosorveglianza degli accessi, miglioramento della mobilità ciclopedonale: sono gli interventi nell’area artigianale-industriale di Contarella concordati l’altra sera nell’incontro fra l’Amministrazione comunale, imprese della zona e associazioni di categoria.

«Siamo molto soddisfatti dell’alta partecipazione all’incontro – commenta l’assessore alle opere Marco Ferri (foto) – e degli importanti suggerimenti arrivati dagli operatori, che giustamente chiedono attenzione e ammodernamento della zona. L’incontro infatti è servito soprattutto per ascoltare e cogliere riflessioni e indicazioni da parte loro e delle loro associazioni di categoria. Siamo intenzionati a proseguire con il metodo del confronto, molto proficuo, e realizzare un programma pluriennale sulla Contarella che inizi subito e dia risposte a criticità non risolte, accompagnando anche con nuovi insediamenti la fase di ripresa in atto».

L’assemblea era stata convocata appunto per presentare i piani di intervento e riqualificazione che il Comune ha elaborato per l’area, dopo analisi aggiornate sui flussi di traffico già contenuti nel Piano della Mobilità, con particolare riferimento ai problemi dovuti alla circolazione dei mezzi pesanti, e all’assenza in alcuni punti di segnaletica chiara per indirizzare in modo snello i veicoli verso le destinazioni provenendo dalla grossa viabilità e in particolare dalla provinciale. Sono stati così affrontati i temi della viabilità, della manutenzione di strade e infrastrutture, della segnaletica, della sicurezza, della mobilità ciclopedonale.

«Pianificheremo gli interventi appena approvato il bilancio – conclude Ferri – con un piano che andrà oltre il 2018».